EHP, Migros İşçileri İçin Eylem Düzenledi

(İSTANBUL)-Emekçi Hareket Partisi (EHP), İstanbul, İzmir ve Ankara'da Migros önlerinde eylem yaptı. EHP, gözaltılara tepki göstererek Migros depo işçilerinin sefalet ücretlerine ve taşeron sisteme karşı yürüttüğü mücadelenin meşru olduğunu ifade etti.

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Migros depo işçilerinin ücret artışı ve güvenceli çalışma taleplerine destek vermek amacıyla İstanbul'un Şişli, Kadıköy, Beylikdüzü ve Sancaktepe ilçeleri ile İzmir ve Ankara'da Migros mağazaları önünde eylemler düzenledi. EHP üyeleri, patron Tuncay Özilhan'ın villasının önünde gözaltına alınan işçilerle dayanışma mesajı vererek, "İşçilerin ekmek mücadelesi baskı ve gözaltılarla durdurulamaz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Migros depo işçisi ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere artık 'Yeter!' diyor. Bedenleri her gün tonlarca yükün altında ezilen, emeği her geçen gün daha fazla sömürülen işçiler, kendilerine reva görülen yüzde 28'lik zammı ellerinin tersiyle itiyor. İşçinin emeği üzerinden karına kar katanlar bilsin; Migros depo işçisi sadaka değil, emeğinin hakkını istiyor! Biliyoruz Migros depolarında yükselen bu öfke tesadüf değil. Ülkede emeğiyle geçinenler ağır bir sömürü kıskacında. Sermaye ve iktidar el ele vermiş, işçi sınıfını açlık sınırının altına hapsediyor. Aralık ayında açıklanan yüzde 27'lik asgari ücret zammı daha ceplere girmeden açlık sınırının altında kaldı, enflasyon tarafından yutuldu.

Artık asgari ücret, ülkedeki genel ücret seviyesini belirleyen ortalama ücret haline geldi. Migros patronu Özilhan'ın dayattığı yüzde 28'lik zam oranı, işte bu yoksulluk politikasının ürünüdür. Asgari ücretin bir tık üstü de, emekçiyi sefalet koşullarının içine itmekten başka bir şey değildir! Bu dayatmaya karşı Migros işçisi, yoksullukta eşitlenmeyi reddediyor ve yüzde 50 zam için geri adım atmadan yürüyor. Migros 9,5 milyar TL rekor kar açıklarken, Özilhanlar yalılarda lüks içinde yaşarken, o dev karları yaratan depo işçileri bugün kirasını dahi ödeyemez halde. Günde tonlarca yükü sırtlayan, ağır koşullar altında bedenini tüketen Migros depo emekçileri, ay sonunu getirememek kaygısıyla yaşamak zorunda değil. Migros yönetimi büyüme rakamlarıyla övünürken, o büyümeyi var eden işçinin cebindeki yangını görmezden gelemez. 'Yarattığımız zenginlikten payımızı istiyoruz' diyen işçinin haklı öfkesi bugün burada, bir kez daha, Migros önlerinde yankılanıyor. Depo işçileri mücadeleyi kararlılıkla büyütürken Migros yönetimi ise, işçilerin birliğini ve mücadelesini kırmak için her türlü baskı ve yanıltma yöntemine başvuruyor. Önce işçileri '1 Şubat'ta kadroya geçeceksiniz' vaatleriyle oyalamaya çalıştılar. Ancak işçilerin kararlı duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kalınca, 27 Ocak'ta alelacele bir açıklama yaparak binlerce işçinin Migros bünyesine alındığını duyurdular. Bu hamleyle direnişi sönümlendireceklerini sandılar ama yanıldılar.

Sermaye sahiplerinin maliyet dediği şey; bizim soframızdaki ekmeğimiz, çocuklarımızın geleceğidir. Özilhanların bitmek bilmeyen kar hırsı; Migro depo işçilerinin yaşamından, alın terinden ve geleceğinden daha değerli değildir. Migros depo işçilerinin ileri sürdüğü şartlar son derece net ve meşrudur. Bizler de bu haklı şartların yanındayız ve burada bir kez daha gür bir sesle dile getiriyoruz: Açlık sınırına mahküm olmamak için ücretlere net yüzde 50 zam yapılmalıdır. Taşeron sistemine derhal son verilmeli; US-Group ve M.B.M gibi aracılar depolardan gitmeli, tüm işçiler koşulsuz ve şartsız Migros bünyesine, kadroya alınmalıdır. Banka promosyonları patronun kasasına değil, işçinin hesabına eksiksiz yatmalı, vergi yükünü kar rekorları kıran Migros patronu ödeyecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. Migros mağaza çalışanları hangi haklara sahipse, depo işçileri de aynı haklara sahip olmalıdır. Bizler, Emekçi Hareket Partisi olarak, Migros'ta binlerce işçinin emeğini gasp eden patron Özilhan'ın tam karşısında; alın terinin hakkına sahip çıkan Migros depo işçilerinin meşru mücadelesinin yanındayız. Sefalete teslim olmayacak, Migros depo işçileriyle dayanışmayı büyüteceğiz. Son sözü direnenler söyleyecek: O hak, söke söke alınacak!"

MİGROS'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Migros'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Dağıtım merkezlerinde görev yapan 7.875 çalışanımızı Migros kadrosuna almıştık . Bu çalışanlarımızın mevcut hakları korundu ve toplu iş sözleşmesi kapsamına dahil edildiler. Ayrıca Tüm Migros çalışanlarının yararlandığı ikramiye, yol parası, bireysel sağlık sigortası, BES katkısı ve ilave izin gibi ek hakları da verildi. Bunun sonucu, çoğunluğun işbaşı yapmak istemesinden mutlu olduk. Ancak, tüm arkadaşlarımızla birlikte devam etmek istememize rağmen, taciz ve müdahalelerle çalışan güvenliğini tehdit eden bazı kişilerin iş sözleşmeleri feshedildi. Bu eylemler artık toplumun gıda arzını kesintiye uğratır duruma gelmiştir. Bugün de Esenyurt'taki depomuzun işgal girişimi sonrasında, oradaki çalışanlarımızın can güvenliğinden sorumlu olarak kolluk desteği talep etmek durumunda kaldık. Yanlış yönde giden bu eylemlerin durdurulmasının herkesin menfaati için en iyi sonuç olacağına inanıyoruz."