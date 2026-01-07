EİB 2025 İhracat Hedefi 18,5 Milyar Dolar - Son Dakika
EİB 2025 İhracat Hedefi 18,5 Milyar Dolar

07.01.2026 23:16
07.01.2026 23:16
EİB, 2025'te ihracatını 18,5 milyar dolara çıkaracağını açıkladı, dijital destekler artırılacak.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB üyesi firmalarının 2025 yılındaki ihracatının 18,5 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Eskinazi, kentteki bir otelde düzenlenen EİB Yıllık Sektörel Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 5 sektörün ihracatında artış yaşandığını söyledi.

EİB'in geçen yıl ihracatçının elini güçlendirmesine, hareket alanını genişletmesine ve rekabet kabiliyetini korumasına odaklandığını ifade eden Eskinazi, "EİB'nin 2025'te ihracatı 2024 yılına göre yüzde 0,6 oranında yükseldi. EİB olarak 2025 yılı ihracatımız 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Eskinazi, geçen yıl firmalara 16 farklı kalemde 2,2 milyar lira devlet desteği sağladıklarını, bu desteklerin ağırlıklı olarak yurt dışı fuarlar olduğunu dile getirdi.

İhracatçıların bilgiye hızlı, doğru ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka destekli ihracat asistanı EİBot'u geçen yıl devreye aldıklarını anlatan Eskinazi, şunları kaydetti:

"EİBot aracılığıyla ihracatçılar mevzuat, destekler, pazar bilgileri ve EİB hizmetlerine ilişkin sorularına anlık yanıt alabiliyor. 2025 yılı boyunca dijitalleşme odağımızı güçlendirerek EİB uygulaması üzerinden 5 bin 250 firmaya destek verdik, ihracatçılarımızın EİB hizmetlerine tek noktadan, hızlı ve kolay şekilde erişmesini sağladık. 2025'te İtalya, Almanya, Fransa, Güney Kore, Amerika, Japonya, Çin, Avustralya ve İngiltere'deki 19 uluslararası fuara katıldık. 20 sektörel ticaret heyeti düzenlenerek yabancı alıcılar Türkiye'ye getirildi."

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.