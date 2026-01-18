EJDERHA Sistemi İHA'lara Karşı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

EJDERHA Sistemi İHA'lara Karşı Etkili

EJDERHA Sistemi İHA\'lara Karşı Etkili
18.01.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN'ın EJDERHA elektromanyetik sistemi, İHA tehditlerine karşı başarıyla test edildi.

Çok katmanlı entegre savunma çözümü ÇELİKKUBBE'nin önemli bileşenlerinden olan EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi yeteneklerini gösterdi.

ASELSAN tarafından geliştirilen EJDERHA, ÇELİKKUBBE'nin en yenilikçi ve stratejik bileşenlerinden birini oluşturuyor. Füze, mühimmat, mermi gibi geleneksel mühimmatlı sistemlerin aksine, "yönlendirilmiş enerji silahı" kategorisinde yer alıyor.

EJDERHA, hedefi fiziksel bir patlama yerine yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar yayarak etkisiz hale getiriyor. Bu dalgalar, hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor.

Elektromanyetik dalgalar ışık hızında hareket ettiği için EJDERHA'dan kaçmak mümkün olmuyor. Atış başına maliyeti de geleneksel füze sistemlerine kıyasla çok düşük seviyede kalıyor. Güç kaynağı olduğu sürece görev yapabilmesi dolayısıyla mühimmat bitmesi gibi bir durum da ortadan kalkıyor.

Düşük adetli seri üretim aşamasına gelen EJDERHA, bu yıl kullanıma sunulacak.

İHA'lar değişti, sonuç değişmedi

EJDERHA için ASELSAN Gölbek Teknoloji Üssü'nde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve çeşitli güvenlik birimlerinin yetkililerinden oluşan heyetin katılımı ile yetenek gösterimi gerçekleştirildi.

Faaliyet kapsamında yetkililere ASELSAN önleyici elektronik harp sistemlerine dair bilgi verildi ve EJDERHA Sistemi'nin tanıtım sunumu yapıldı.

Demo ile EJDERHA'nin yüzlerce metre mesafeden dört farklı senaryo ile insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkinliği gözlemlendi. EJDERHA Sistemi ilk olarak üç adet kablolu FPV dron hedefine karşı aynı anda etkili olduğunu gösterdi. Sistemin çalıştırılmasının ardından saniyeler içinde çoklu dron tehdidi bertaraf edildi. İkinci senaryoda EJDERHA farklı açılarda yer alan bir adet kablolu FPV dron ile bir adet kablosuz FPV dronu etkisiz hale getirdi. Demo kapsamında sistemin aynı zamanda mugin motoruna, talon kanat ve pal servo motorlarına karşı etkili olduğu gösterildi.

EJDERHA tüm senaryolarda görevini başarıyla yerine getirdi. Katılımcılar, test faaliyetleri sırasında sistemin operasyonel kullanım kolaylığı ve hızlı reaksiyon süresine dair bilgilendirildi. Gerçek zamanlı olarak icra edilen uygulamalar sonrasında yapılan değerlendirmelerde, test sürecinin beklentileri karşıladığı ve sistem performansından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Yeni nesil tehditlere yeni nesil yanıt

Sessiz, görünmez ve yapay zeka destekli yeni nesil dronlar savaş alanlarının, şehirlerin ve kritik altyapıların görünmeyen düşmanlarına dönüştü. Geleneksel sistemler yetersiz kalmaya başlarken yeni nesil tehditlere ancak yeni nesil çözümlerle karşılık verilebileceği ortaya çıktı.

İHA tehditlerine karşı, önleyici elektronik harp unsurlarından Yüksek Güçlü Elektromanyetik Sistemleri en kritik teknolojiler arasında yer alıyor.

ASELSAN tarafından bu ihtiyaçtan hareketle geliştirilen EJDERHA/AD 200, mobil bir platform üzerinde konumlandırılmış, vakum elektroniği teknolojisi ile yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek dron mini/mikro İHA'ların elektronik komponent/sistemlerini etkisiz hale getiren bir çözüm sunuyor.

Yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip EJDERHA, taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü İHA'nın navigasyon, iletişim ve komuta/kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hale getirebiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Aselsan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EJDERHA Sistemi İHA'lara Karşı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:39:01. #7.11#
SON DAKİKA: EJDERHA Sistemi İHA'lara Karşı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.