"Ekilmedik bir karış yer kalmasın" çağrısına Saimbeyli'den tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısına Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki çiftçiler kayıtsız kalmadı. Yerli ve milli tohum ile Cumhurbaşkanı'nın çağrısına tam destek veren Yaldıran ailesi, arazilerinin tamamına yerli ve milli tohumlarla ekim yaptı.



Cumhurbaşkanı'nın çağrısına destek veren Yaldıran ailesi, evlerinin çevresinde bulunan 5 dönüm araziye yerli ve milli Saimbeyli domatesi ve tarım ürünlerini ekti. Saimbeyli ilçesinde yaşayan Yaldıran ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısına karşılık verdi. Saimbeyli ilçesinde pazarcılık yapan Şahin Yaldıran, pandemi nedeniyle pazara çıkamayınca eşi İclal Yaldıran ile birlikte evin çevresindeki 5 dönüm araziye yerli ve milli tohum kullanarak domates, salatalık, patlıcan, marul ekti.



Çocukları ile birlikte yerli ve milli kendi ürünlerinden elde ettiği tohumlar için tarlada ekim ve sürüm yapan İclal Yaldıran, "Cumhurbaşkanımız 'ekmedik arazi kalamasın' dedi, biz de ektik. Domates, marul, bamya, fasulye, kabak ekiyorum. Saimbeyli kadınlar olarak bahçeyi çok severiz. Bundan önce evimin önünde az bir yer ekiyordum. Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, bu yıl evimin çevresinde her yere ektik. Yaklaşık 5 dönüm" dedi.



Yerli ve milli ata tohumları ile üretime tam destek



Yerli ve milli tohuma da dikkat çeken İclal Yaldıran, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yerli ve milli tohumdan ürettiğimiz ürünlerin lezzeti hiçbir üründe yok. Domates buranın yerli domatesi en çok da istediğim kendinden üremesi. Ben her sene ekiyorum. ve kokusu kabuğunun inceliği lezzeti ayrı oluyor. Dışarıdan aldığımız tohumda bu verim ve lezzeti alamıyoruz" diye konuştu.



Pazarcılık yapan ve pandemi nedenyle pazara çıkamadığını ifade eden Şahin Yaldıran, "Bu pandemi dolayısıyla pazarlara gidemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşvik etmesi ile elimizdeki araziyi en iyi değerlendirmek için ekim yaptık. Bir Saimbeylili olarak ülke ekonomisine katkı bulunmak istiyoruz. Buradaki tüm çiftçilerimiz aynı şekilde ekim yapıyor. Saimbeyli domatesi kendi çekirdeğimizi kendimiz yetiştiriyoruz ve kendi ürünlerimizi yetiştirip pazara çıkarıyoruz. Ekmedik arazi bırakmıyoruz. Yerli ve milli tohumlarımız ile kendi yetiştirdiğimiz domates ve fidelerimiz ile üretime destek veriyoruz" dedi. - ADANA