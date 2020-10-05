Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanan kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 11,47 oldu.

2020 yılı Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Eylül ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay için kira artış oranı yüzde 11,47 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,47 ile beraber 1 bin 114,7 TL'ye yükselecek.

(Ali Canberk Özbuğutu/HA)