Ekim ayında Erzurum Havalimanı'nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Ekim ayı havalimanı istatistiklerine göre; ekim ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 84.070 oldu.



2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 568 olarak gerçekleşti.



2019 yılı Ekim ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 540 ton oldu.



10 Aylık Gerçekleşmeler



Erzurum Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 863.852, uçak trafiği 6.023, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.720 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM