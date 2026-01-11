Ekol TV Soruşturması İle İlgili Açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın organlarında "Ekol TV hakkında başlatılan soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğine" ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta, bazı yazılı ve görsel medya organlarında "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" içerikli haberler yapıldığı belirtildi.

Bu nedenle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haber içeriklerinde 'Ekol TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel Şahin'in yanı sıra Mübariz Mansimov, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çetin ve avukat Ersan Şen gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."