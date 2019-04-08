Ekonomi Bakanı'na Şok: 'O Koltuğa Uygun Değil' Diyerek Davet Edilmedi!
1 saat önce
ALMANYA Aile Şirketleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'i bakanlığa uygun birisi olmamakla eleştirdi ve bakan, birliğin 70'inci yıl kutlamalarına davet edilmedi.
ALMANYA Aile Şirketleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'i bakanlığa uygun birisi olmamakla eleştirdi ve bakan, birliğin 70'inci yıl kutlamalarına davet edilmedi. Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberine göre Aile Şirketleri Birliği Başkanı, Ekonomi Bakanı'nıyla birlikte CDU'nun kendi destekçilerini düş kırıklığına uğrattığı görüşünde. Aile Şirketleri Birliği, bir önceki SPD'li Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel
'i arar oldu.
ÇOK KONUŞUP, İŞ YAPMIYOR
Altmaier'in çok konuşup iş yapmadığı iddia ediliyor. Orta ölçekli işyerleri için şimdiyle kadar bir program sunamayan bakan verdiği enerji zirvesi sözünü de yerine getiremedi. Dayanışma Vergisi'nin kaldırılmasını istedi, ama kaldırılmadı.
Birlik Başkanı Reinhold von Eben-Worlee, enerji konusunun endişe verici duruma dönüştüğünden ve halen bir ilerleme kaydedilemediğinden şikayet ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:01
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