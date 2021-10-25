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Palamut fiyatını ikiye katladı - Son Dakika

Palamut fiyatını ikiye katladı

25.10.2021 12:16
Palamut fiyatını ikiye katladı

Bu sezon zaman zaman tanesi 25 TL'den satılan palamut bugün itibariyle 50 TL'den satılırken hamsi de hava muhalefetinden nasibini alarak fiyatı 20 TL'ye çıktı.

Bu sezon zaman zaman tanesi 25 TL'den satılan palamut bugün itibariyle 50 TL'den satılırken hamsi de hava muhalefetinden nasibini alarak fiyatı 20 TL'ye çıktı.

Trabzon balık halinde geçtiğimiz günlerde kilosu 10'den TL'den satılan hamsi bugün itibariyle 20 TL'den satılırken, palamutun tanesi 50 TL'den satılması dikkat çekti.

Balıkçılar, bugünlerde az miktarda avlanan balık fiyatlara olumsuz yansıdığını belirtirken fiyat rekoru palamutta.

Balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır bugün itibariyle palamutun tanesini 50 TL'den sattıklarını ifade ederek "Palamut rekor kırdı tanesi 50 TL. Çinekop 40 TL, hamsi 15 TL, istavrit 12,5 TL mezgit 35-60 TL arasında değişiyor. Palamutun fiyatı bu sezon ilk kez bugün yükseldi. Nedeni, az olduğu için fiyatı da pahalı oluyor. Bu sezon en ucuz 20-25 TL idi. Daha sonra 30-35-40 ve son olarak ta bugün 50 TL'ye yükseldi. Geçen sene göre bu sene pahalı. Diğer balık çeşitlerinin fiyatı ise normal. Rekor palamutta" dedi.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış hamsinin kilosunu 20 TL'den sattıklarını ifade ederek, "Hava muhalefeti dolayısıyla hamsi bugün az gelince fiyatı da 20 TL'ye yükseldi. Çinekop 40 TL, palamut 45-50 TL, mezgit 50 TL, hamsi 20 TL. istavrit 15 TL, iri barbun 75 TL, Hamsi dün 15 TL idi bugün az geldiğinden dolayı fiyatı da 20 TL'ye yükseldi. Palamut bu sıralar az gelince fiyatlara olumsuz yansıyor. Palamutu daha önce 25-35 TL arasında satıyorduk" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Ayhan Keleş de hava muhalefeti dolayısıyla hamsinin az miktarda avlandığından fiyatının da 20 TL'ye çıktığını söyledi.

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toptancı Balık Hali'ne bugün itibariyle hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 600 kasa hamsi bir kasa kadar da istavrit geldi. Balık Hali'ne geçtiğimiz hafta gelen hamsi miktarı bin kasanın pek altına düşmemişti.

(Bekir Koca/İHA)

Palamut fiyatını ikiye katladı
Palamut fiyatını ikiye katladı
Palamut fiyatını ikiye katladı
Palamut fiyatını ikiye katladı
Palamut fiyatını ikiye katladı
Palamut fiyatını ikiye katladı

Süleyman Çakır, Türk Lirası, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palamut fiyatını ikiye katladı - Son Dakika


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