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Yerli turist ikinci çeyrekte 10,7 milyar TL harcadı - Son Dakika

Yerli turist ikinci çeyrekte 10,7 milyar TL harcadı

21.10.2021 10:25
Yerli turist ikinci çeyrekte 10,7 milyar TL harcadı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin TL olarak gerçekleşti.

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ikinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 995 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,0 artarak 10 milyon 639 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 89 milyon 3 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,4 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 10 MİLYAR 724 MİLYON 639 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 203,2 artarak 10 milyar 724 milyon 639 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 92,1'ini 9 milyar 879 milyon 951 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 7,9'unu ise 844 milyon 688 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 008 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 28,9 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 27,6 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 16,6 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 111,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 162,9 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 836,3 lük artış görüldü.

YAKINLARI ZİYARET AMACI İLE YAPILAN SEYAHATLER YÜZDE 61,0 İLE İLK SIRADA YER ALDI

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 27,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise ile yüzde 6,2 ile "sağlık" yer aldı.

SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 64 milyon 339 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 12 milyon 811 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 6 milyon 267 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

(İHA)

Yerli turist ikinci çeyrekte 10,7 milyar TL harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran, Turizm, Nisan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yerli turist ikinci çeyrekte 10,7 milyar TL harcadı - Son Dakika


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