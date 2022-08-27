Meksika'yı sel vurdu: 1 ölü

eksika'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın kuzeyinde yer alan Nuevo Leon, Chihuahua ve Veracruz eyaletlerindeki birçok şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve toprak kayması felaketi meydana geldi. Çok sayıda evin sular altında kaldığı sel felaketinde nehirler taştı. Nuevo Leon eyaletinde ise aracıyla nehirden geçmeye çalışan 1 kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, nehrin sığ kısmında bulunan ve normalde de geçit olarak kullanılan bir bölümden kamyonetle geçmeye çalışan adamın, akıntıya kapılarak sürüklendiğini söyledi. Nuevo Leon Sivil Koruma Bakanlığı ekipleri ise bölgede yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda adamın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, vatandaşlara yağışlar sırasında bu gibi geçitlerden uzak durmaları uyarısında bulundu.