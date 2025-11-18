Ekvador\'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Ekvador'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ekvador'un Guaranda ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkan otobüsün 150 metre yükseklikten yuvarlandığı bildirildi. Yetkililer, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.
