Dünya

Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

18.11.2025 11:29
Ekvador'da kontrolden çıkan otobüs 150 metre yuvarlanarak 21 kişinin ölümüne, 40 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ekvador'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Ekvador'un Guaranda ve Ambato şehirleri arasında kontrolden çıkan otobüsün 150 metre yükseklikten yuvarlandığı bildirildi. Yetkililer, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Dünya, Kaza, Son Dakika

