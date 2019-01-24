Son Dakika Haberleri: El-bab'da Patlama: 7 Yaralı

El-bab'da Patlama: 7 Yaralı

1 saat önce

- El-Bab'da patlama: 7 yaralıŞAM - Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

- El-Bab'da patlama: 7 yaralı

ŞAM - Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:40 Kaynak: İHA

Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Suriye'de İşgal Derdimiz Yok Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 19:10:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El-bab'da Patlama: 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]