El Clasico'ya dev iddaa oranı!

Bu bir ilandır



Tüm İspanya, tüm Avrupa hatta belki de tüm dünyanın gözü bu maçta, El Clasico'da!



Sezonun ilk randevusunda gol sesi çıkmamış ve 23 Kasım 2002'den sonra ilk kez bir El Clasico golsüz geçmişti.



Yine de 8 sarı kartın çıktığı, tansiyonun sürekli yüksek olduğu bir karşılaşma izlemiştik...



20 KİŞİYE SORDUK, 18'İ "KARŞILIKLI GOL" ÖNERDİ!



Halil İbrahim Ağış'a göre Barcelona, Santiago Bernabeu'da 3-1 kazanacak; Fatih Demireli'ye göre ise Real Madrid evinde 3-0'la şov yapacak! Murat Fevzi Tanırlı ve Emrah Çetin ise 2-2'lik bir El Clasico bekliyor.



İşte tahminler...







Nazlı Öztürk 1-2

Ali Naci Küçük 1-1

Can Tongo 1-2

Fatih Demireli 3-0

Berkuk Ünyay 1-1

Kerim Can Özdal 1-2

Burak Sarıarslan 2-1

Esat Soydabircan 2-0

Caner İşbeğendiren 2-1

Ertan Süzgün 1-1

Cengiz İzmitli 3-3

İlker Kaşka 2-1

Berkay Tokgöz 2-1

Murat Fevzi Tanırlı 2-2

Ozan Gür 1-1

Ersin Aslan 3-1

Halil Demirkan 2-3

Emrah Çetin 2-2

Halil İbrahim Ağış 1-3

Cihat Akbel 1-2



Lionel Messi'nin Bernabeu'da attığı en güzel goller! İzleyelim...



