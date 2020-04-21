"El Fenomeno" Ronaldo mu, Cristiano Ronaldo mu, hangisi daha iyi?

1999 ile 2005 yılarında Inter forması giyen Christian Vieri, El Fenomeno'nun Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi.









"RONALDO, CRISTIANO'DAN DAHA İYİYDİ"



Daily Mail'e konuşan İtalyan efsane, "Ronaldo benim en iyi arkadaşım ama bundan dolayı Cristiano'dan daha iyi değil. Yani objektif konuşuyorum. Patlayıcı, güçlü ve hızlıydı. Her şeye sahipti. Dans eder gibi futbol oynardı. Kesinlikle Cristiano Ronaldo'dan daha iyiydi" ifadelerini kullandı.



"CRISTIANO, AĞZINDA SİGARAYLA 40 YAŞINA KADAR OYNAYABİLİR"



Cristiano Ronaldo'nun da hakkını veren Vieri, "CR7 bir savaş makinesi. Yaptığı ve yapmaya devam ettiği her şey takdire şayan. Sigara içerken bile 40 yaşına kadar oynayabilir. Heykel gibi bir fiziği var" dedi.



PEKİ RAKAMLAR NE DİYOR, HANGİ RONALDO DAHA İYİ?



Kulüp bazında 451 maça çıkan "El Fenomeno" Ronaldo, bu maçlarda 296 gol kaydederken 59 da asist yaptı. Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo ise şu ana dek kulüp bazında çıktığı 566 maçta 440 gol ve 155 asistlik performans sergiledi.



