Elazığ\'a Yeni Hastane Müjdesi

AK Parti, CHP ve MHP'nin Elazığ milletvekilleri, yıkılan eski SSK Hastanesinin yerine yeni bir hastane yapılmasına yönelik ortak açıklama yaptı.

Kentte, 1969'da hizmet vermeye başlayan SSK Hastanesi, 2005 yılı itibarıyla Sağlık Bakanlığına bağlı Harput Devlet Hastanesi adıyla 2018'e kadar hizmet verdi.

Sivrice merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından hasar gören boş hastane binası alınan kararla yıkıldı.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, eski hastanenin bulunduğu alanda bir araya gelerek, alanda yeni bir hastane yapılması için ortak basın açıklamasında bulundu.

Milletvekili Erol, yaptığı açıklamada, kentin sorunlarının çözümü için ortak noktada buluşmayı becerebilen bir siyasi anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Kentte uzun yıllar hizmet veren hastanenin 2018'de hizmet vermeye başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesine taşındığını anımsatan Erol, 2020'de meydana gelen depremin ardından yapılan değerlendirmelerde binanın hasarlı çıkması nedeniyle yıkıldığını belirtti.

Erol, "Uzun süreden beri burası boş bir arsa olarak kalıyor. Kentin milletvekilleri, belediye başkanı ve valisiyle burada ikinci basamak bir hastanenin yapılması konusunda ortak bir irademiz var." dedi.

Milletvekili Işıkver de kentin sorunlarının çözümü noktasında ortaya konulan birlikteliğin kent için önemli olduğunu ve bunun pozitif sonuçları olacağını dile getirdi.

Işıkver, "Hem sosyo-ekonomik boyutları hem sağlık açısından hem de bölgelerimizin gelişmişlik makasının açılmaması adına burada hastanenin yapımı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Sağduyu ve ortak akılla devam edeceğiz. Bütün arkadaşlarımızın önemli gayretleri var. Biz burada sonuç almak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Işıkver, hastane yapımı için ilgililerle gerekli görüşmeleri sürdürdüklerini dile getirdi.

Milletvekili Açıkkapı da kent merkezinde ikinci basamak bir hastanenin yapılmasının mevcut durumda bir zaruriyet haline geldiğini belirtti.

Kurulacak bir hastanenin bölgedeki esnafa da katkı sunacağını dile getiren Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Sayın Sağlık Bakanımız da burayı yerinde görmüştü ve burayı yatırım programına almıştı. Ödenek noktasında iki alternatifimiz var ve bu konuyu inşallah çözerek yeni bir hastaneyi mahallemize kazandıracağız. Buradaki esnafımızı, vatandaşlarımızı tekrar mutlu etmek için mücadele veriyoruz. Bunlar önemli, faydalı ve hayırlı işler. Bu hayırda 5 milletvekiliyle, belediye başkanımızla, valimizle her birimiz bu şehir için mücadele veriyoruz. Bu birlikteliği Türkiye'ye bir örnek olarak sunuyoruz. Emin olun bu birliktelik Türkiye'de hiçbir şehirde yoktur. Şehrimize sundukları katkılardan dolayı her bir vekilime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah burada istediğimiz sonucu birlikte alacağız."