(ELAZIĞ)Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika

(ELAZIĞ)Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

(ELAZIĞ)Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi -Kız çocuğu 6'ıncı kata çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan annesini, gözyaşları içerisinde izledi Aldıkları evin yapımının durdurulduğunu öğrenen kadın 6'ıncı kata çıkarak intihar etmeye kalkıştı, kızı gözyaşlarıyla...

(ELAZIĞ)Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

-Kız çocuğu 6'ıncı kata çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan annesini, gözyaşları içerisinde izledi

Aldıkları evin yapımının durdurulduğunu öğrenen kadın 6'ıncı kata çıkarak intihar etmeye kalkıştı, kızı gözyaşlarıyla annesinin inmesini bekledi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir kadın aldıkları evin yapımı durunca inşaatın 6'ncı katına çıkarak intihara kalkıştı. Kadın polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirilirken, ufak kızı ise o anları göz yaşları içerisinde izledi.

Olay, Doğukent Mahallesi Yaşar Doğu Caddesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tuğba A., temelden aldıkları evin yapımının durduğunu öğrenince binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis çevre güvenliğini alarak kadını ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ekipleri kadının atlamak istediği noktaya şişme branda açarken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

Olay yerinde bulunan kadının küçük kızı ise, aşağıda göz yaşları içerisinde annesinin inmesini bekledi. İtfaiye ekipleri de kız çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı.

Polisin uzun uğraşlar sonucu ikna ettiği kadın, aşağı indirildi. Ambulansta sağlık durumu kontrol edilen kadın, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(ELAZIĞ)Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 17:47

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (ELAZIĞ)Annesinin intihar teşebbüsünü gözyaşları içerisinde izledi - Son Dakika
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