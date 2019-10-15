Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...
1 saat önce
Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çalışmalar sürüyor. - ELAZIĞ
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