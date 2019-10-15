Son Dakika Haberleri: Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın...

1 saat önce

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın..., System.String[]

Elazığ Büyük Organize Sanayi Bölgesinde plastik bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çalışmalar sürüyor. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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