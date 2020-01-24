Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM, 6,8 'LİK DEPREME İLİŞKİN KONUŞTU

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin, "Maden ilçemizde beş katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Merkezde şu ana kadar bize intikal eden 2 ölü bir de Sivrice Ilıncak köyümüzde ekiplerimizin tespit ettiği 1 ölümüz var. Toplam 3 ölümüz var. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldıö dedi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 'lik depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınında konuştu. Çetin Oktay Kaldırım, depreme ilişkin "Maden ilçemizde beş katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Merkezde şu ana kadar bize intikal eden 2 ölü bir de Sivrice Ilıncak köyümüzde ekiplerimizin tespit ettiği 1 ölümüz var. Toplam 3 ölümüz var. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 140 yaralımız var 2'si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon caddesinde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyorö diye konuştu.

BAKAN DÖNMEZ: DEPREM BÖLGESİNDE KISMİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , Elazığ'ın Sivrice ilçesinde deprem nedeniyle kısmi elektrik kesintileri yaşandığını belirterek, "Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu" dedi.

Bakan Dönmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Dönmez, "Depremden dolayı Sivrice'deki elektrik dağıtım şebekesinde kısmi kesintiler yaşandı. Ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek, hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bölgenin büyük bir kısmında enerji arzı sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak şu anki belirlemelerimize göre bazı kesimlerde yer yer kesintiler söz konusu. İl ve ilçe merkezlerine müdahale konusunda ekiplerimiz ivedilikle hareket ettiler. Diğer yandan, köylerimizdeki hasar tespit çalışmaları için de ekiplerimiz bölgelere sevk edildi" dedi.

Bakan Dönmez, ayrıca depremden etkilenen Tunceli Diyarbakır ve Bingöl 'de de hasar tespit çalışmalarının yapılması ve arızalara müdahale edilmesi için sahada çalışmalar başlatıldığını belirtti. Dönmez, "EÜAŞ'a ait mobil elektrik santralleri ihtiyaç olması halinde bölgeye sevki için hazır tutulmaktadır. Bölge genelinde doğalgaz iletim sisteminde bir problem yoktur. Dağıtım şirketlerinin tamamıyla görüşüldü. Dağıtım sisteminde kaçak arama araçlarıyla gerekli kontrolleri için hazırlıklar yapıldı. Bölgede ivedilikle kaçak kontrolleri yapılacak. Arama-kurtarma, güvenlik, itfaiye ve sağlık teşkilatlarının görevlerinin aksamaması için her türlü tedbir ve destek ilgili kurumlarımızca sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN, 'DEPREM' AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye 'ye geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, "Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER: DEPREM YÜREĞİMİZİ YAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Deprem yüreğimizi yaktı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ'da meydana gelen ve birçok kentimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bölgedeki tüm dava arkadaşlarımı, devletimizin yanında seferberliğe çağırıyorum."

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