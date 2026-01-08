Elazığ\'da 612 Güvenlik Operasyonu Gerçekleştirildi

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 2025 yılında 465 kırsal ve 147 şehir operasyonu olmak üzere 612 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarda gözaltına alınan 86 kişiden 9'u tutuklandı." dedi.

Hatipoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda, kentte 2025 yılında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önleyici kolluk hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirten Hatipoğlu, suçluların yakalanması ve suç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat, 5 bin 491 personelle görev yaptığını vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 47 operasyonda 6 suç örgütü çökertilmiş, gözaltına alınan 148 kişiden 50'si tutuklanmıştır. Terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 2025 yılında 465 kırsal ve 147 şehir operasyonu olmak üzere 612 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarda gözaltına alınan 86 kişiden 9'u tutuklandı. Asayiş suçları kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1502 kişi yakalandı."

Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında önceki yıla göre evden hırsızlıkta yüzde 48, otodan hırsızlıkta yüzde 57, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 34, yağma (gasp) suçunda yüzde 49, dolandırıcılık suçunda yüzde 23, motosiklet hırsızlığında yüzde 24 azalma görüldüğünü aktaran Hatipoğlu, bu kapsamda toplam 1835 olayın gerçekleştiğini, önceki yıla göre yüzde 23 oranında düşüş yaşandığını anlattı.

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda önceki yıla göre "kasten öldürme" suçunda yüzde 60, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda yüzde 27, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunda yüzde 11, "hakaret" suçunda yüzde 16, "kasten yaralama" suçunda yüzde 14, "tehdit" suçunda yüzde 11 azalma görüldüğünü kaydeden Hatipoğlu, bu suçlar kapsamında gerçekleşen 6 bin 143 olayla birlikte 2024 yılına göre yüzde 10 düşüş yaşandığını belirtti.

Hatipoğlu, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 740 silah ele geçirildiğini, 878 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

"Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 306 operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlarda gözaltına alınan 493 kişiden 244'ü tutuklanmıştır." ifadesini kullanan Hatipoğlu, bu operasyonlarda 113 kilogram uyuşturucu, 21 bin 647 uyuşturucu hap ve 2 bin 228 kök Hint keneviri ele geçirildiğini aktardı.

Vali Hatipoğlu, siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriye ekiplerince yapılan çalışmalarda suç unsuru olarak 726 sosyal medya hesabının tespit edildiğini, bu paylaşımların yüzde 43'ünün terör, yüzde 34'ünün asayiş, yüzde 10'unun ise güvenlik konulu olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 21 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Hatipoğlu, gözaltına alınan 87 kişiden 57'sinin tutuklandığını söyledi.

Trafik denetimleri kapsamında 2025 yılında 1 milyon 105 bin 13 aracın denetlendiğini, denetimlerde bir önceki yıla göre yüzde 20 artış sağlandığını belirten Hatipoğlu, 231 bin 177 araca işlem yapıldığını ve işlem sayısında yüzde 22 artış kaydedildiğini bildirdi.

Çakar denetimleri kapsamında 7 bin 388 aracın denetlendiğini ifade eden Hatipoğlu, bu sayının 2024 yılına göre yüzde 78 azaldığını aktardı.

Trafik bilincinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 74 bin 458 kişiye eğitim verildiğini belirten Hatipoğlu, kentte düzensiz göçle mücadele kapsamında 45 operasyon yapıldığını, 59 organizatörün yakalandığını, tespit edilen 859 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini ve 6 araca el konulduğunu bildirdi.

Hatipoğlu, Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, "312 market, 205 kafe-restoran ve 95'i diğer sektörlere ait olmak üzere toplam 612 iş yeri denetlenmiştir. Bu denetimlerde marketlerde 34 bin 619 ürün, kafe ve restoranlarda 7 bin 996 ürün, diğer iş yerlerinde ise 9 bin 415 ürün olmak üzere toplam 52 bin 30 ürün detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda 141 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiş ve bu ürünler için toplam 446 bin 406 lira idari para cezası uygulanmıştır." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlere ilişkin de bilgi veren Hatipoğlu, şunları söyledi:

"Balıkçılık ve su ürünlerine yönelik 2 bin 972 denetimde 1 milyon 874 bin 99 lira, hayvan sağlığına yönelik 2 bin 88 kişi hakkında 11 milyon 338 bin 110 lira, gıda ve yem denetimlerinde 6 bin 670 denetimde 19 milyon 7 bin 396 lira, kaçak yapıya ilişkin 10 kişi hakkında 8 milyon 835 bin 195 lira, bitki koruma, zirai alet-makine ve gübreye yönelik 753 denetimde 592 bin 868 lira olmak üzere toplam 12 bin 493 denetimde 41 milyon 647 bin 668 lira idari para cezası uygulandı."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan da katıldı.