Son Dakika Haberleri: Elazığ'da AK Parti'li Şerifoğulları Kazandı

Elazığ'da AK Parti'li Şerifoğulları Kazandı

1 saat önce

ELAZIĞ Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı işadamı Şahin Şerifoğulları (39) kazandı.

Elazığ'da AK Parti'li Şerifoğulları Kazandı, System.String[]
ELAZIĞ Belediye Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı işadamı Şahin Şerifoğulları (39) kazandı.

Evli ve 3 çocuk babası Şahin Şerifoğulları, resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 292 bin 883 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Şerifoğullları'ndan sonra kentteki ikinci en fazla oyu alan isim ise MHP'nin adayı akademisyen Bilal Çoban oldu. Elazığ'da 30 Haziran 2014 seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Mücahit Yanılmaz bu seçimde aday gösterilmemişti.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: DHA

Şahin Şerifoğulları, AK Parti, Elazığ, Güncel
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