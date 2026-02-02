Elazığ\'da Araçta Patlama: 3 Yaralı

Elazığ'da bir araç içerisinde meydana gelen patlamada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, Harput Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ