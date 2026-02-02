Elazığ'da Asayiş Operasyonları: 357 Gözaltı, 56 Tutuklama - Son Dakika
Elazığ'da Asayiş Operasyonları: 357 Gözaltı, 56 Tutuklama

Elazığ'da Asayiş Operasyonları: 357 Gözaltı, 56 Tutuklama
02.02.2026 10:41
Elazığ'da bir haftada 272 asayiş olayı yaşandı, 357 kişi yakalandı ve 56'sı tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 272 asayiş olayında 357 şahıs yakalanırken 56 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 25 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 272 olayda 357 şahıs yakalandı, 56 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 54 bin 472 şahıs ve 24 bin 510 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 604'üne cezai işlem uygulanırken 178 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 18 adet trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Öte yandan kayıp olarak aranan 13 şahıs bulundu.

Yapılan çalışmalarda; 15 adet tabanca, 9 adet tüfek, 122 adet fişek/kartuş, 1 adet sarjör, 11 adet kesici alet, 735,2 gram esrar, 140,3 gram kubar esrar, 203,9 gram metamfetamin, 687,3 gram bonzai, 6,3 gram bonzai hammaddesi, 786 adet sentetik ecza ve ecstasy, 1 gram kokain, 4,1 gram kannabionit, 550 gram kannabionit katkılı tütün, 1 ml sentetik kannabionit ham maddesi, 4 gram skunk ve 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, çalıntı olarak; 6 adet cep telefonu ve 4 adet kredi kartı, kaçak olarak; 30 bin 600 dal makaron, 21 kilo tütün ve 40 litre alkol, 3650 paket sigara, 2 ton dondurulmuş hayvansal gıda ürünü, 1077 adet ilaç/macun, 497 adet empia, 5 adet muhtelif kazı malzemesi ve 1 adet dedektör ele geçirildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Asayiş, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da Asayiş Operasyonları: 357 Gözaltı, 56 Tutuklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Elazığ'da Asayiş Operasyonları: 357 Gözaltı, 56 Tutuklama - Son Dakika
