Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu

05.10.2022 14:20
Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu

Elazığ'da böbreğinin üzerinde 8 santimetrelik tümör tespit edilen hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Elazığ'da böbreğinin üzerinde 8 santimetrelik tümör tespit edilen hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Arıcak ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle şehir hastanesine başvuran 58 yaşındaki kadın hastanın yapılan tetkikler sonucu sağ böbreğinde 8 santimetrelik adrenalin hormonu salgılayan tümöral kitle olduğu belirlendi.

Hasta, Genel Cerrahi kliniğinde yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Abdullah Kut, karın ağrısı şikayeti ile hastanelerine başvuran hastada nadir görülen, adrenalin hormonu salgılayan tümöral bir kitle saptadıklarını söyledi.

Tümörün 8 santimetrelik boyutuyla da dikkat çektiğini ifade eden Kut, şöyle konuştu:

"Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanımızın desteğiyle ameliyat öncesi hazırlığı yaparak, kapalı ameliyatla tümörü sorunsuz çıkardık. Bir saatlik başarılı ameliyattan sonra üçüncü günde hastamızı şifa ile taburcu ettik. Hastamızı sağlıklı bir şekilde tedavi etmemizde büyük destekleri olan anestezi ve endokrin kliniği ekiplerimize şükranlarımı sunarım."

Hastanın refakatçisi Mehmet A. ise şehir hastanesinin sunduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Allah razı olsun doktorlardan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sanki beş yıldızlı otelde kaldık. Tüm hizmetler, her şey mükemmeldi." dedi.

YORUMLAR
500
Elazığ Belediye Meclisi'nde 'Afiş' Tartışması Elazığ Belediye Meclisi'nde 'Afiş' Tartışması Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:01 Kocaeli'de korku dolu anlar! Eşiyle tartışan kadın iskeleden denize atlayıp intihar etmek istedi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:18 İBB Başkanı İmamoğlu, Bakan Nebati'nin gündem olan sözlerini alıntılayarak metroyla ilgili tepki gösterdi
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 19:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement