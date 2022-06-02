Elazığ'da hayvan yüklü tır yan yattı, 170 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Elazığ'da hayvan yüklü tır yan yattı, 170 hayvan telef oldu

02.06.2022 17:21
Elazığ'da hayvan yüklü tır yan yattı, 170 hayvan telef oldu

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde hayvan yüklü tır yan yattı.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde hayvan yüklü tır yan yattı. Kazada 170 hayvan telef oldu.

Kaza, Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gümüşkaynak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 23 AAL 560 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, 170 küçükbaş hayvan telef oldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Palu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meydana gelen kazada hasar tespiti yaptı.

Ekipler, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hayvan yüklü tır yan yattı, 170 hayvan telef oldu - Son Dakika


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