Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da İş Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?