Elazığ'da İş Yerinde Yangın Çıktı
Elazığ'da İş Yerinde Yangın Çıktı

31.01.2026 19:22
Sanayi Sitesi'ndeki oto yedek parça dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elazığ'da iş yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yedek parça ve tamir dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

