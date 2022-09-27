Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

27.09.2022 18:36
Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı iş yerlerinden hırsızlık yapılması üzerine zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen B.P, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan B.P'nin 15'i hırsızlık olmak üzere 22 suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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