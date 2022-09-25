Denetimlerde, kırmızı ışık ve emniyet şeridi ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, hatalı sollama gibi hususlar kontrol edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafikte sürücü, yaya ve yolcuların güvenle seyahat etmelerini sağlamak, kazalarda can ve mal kayıplarını önlemek amacıyla dron destekli denetim yaptı.

Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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