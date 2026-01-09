Elazığ'da kar ve tipi sebebiyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Baskil'de 3, Kovancılar'da 7 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca gün içinde Ağın'da 2, Keban'da 2 köy yolu ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kar Nedeniyle 14 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?