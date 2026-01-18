Elazığ'da Kar Sebebiyle Kapalı Yollar Açılıyor - Son Dakika
Elazığ'da Kar Sebebiyle Kapalı Yollar Açılıyor

18.01.2026 16:19
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 273 köy yolundan 164'ü ulaşıma açıldı, çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan 273 köyden 164'üne ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalarla kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 273 köyden 164'üne ulaşıldı.

Ekipler, Arıcak'ta 6, Baskil'de 25, Karakoçan'da 36, Keban'da 14, Kovancılar'da 14 ve Palu'da 14 köyün yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Elazığ, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

