Elazığ\'da Kar Yağışı 259 Köy Yolunu Kapattı

ELAZIĞ'da, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 259 köy yolunu açmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 30, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 4, Baskil'de 26, Maden'de 20, Karakoçan'da 71, Keban'da 16, Kovancılar'da 56, Palu'da 22 ve Sivrice'de 6 olmak üzere toplamda 259 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idare ekipleri, yolların açılması için 90 personel ve 120 araçla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.