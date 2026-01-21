Elazığ'da Karla Mücadele: 72 Yerleşim Yolu Açıldı - Son Dakika
Elazığ'da Karla Mücadele: 72 Yerleşim Yolu Açıldı

Elazığ\'da Karla Mücadele: 72 Yerleşim Yolu Açıldı
21.01.2026 21:40
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 115 yerleşim yerinden 72'sine ulaşım sağlandı, çalışmalar devam ediyor.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 115 yerleşim yerinden 72'sine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 115 yerleşim yerinin 72'sinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 8, Ağın'da 3, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 11, Keban'da 1, Palu'da 5 ve Sivrice'de 6 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

