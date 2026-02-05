Elazığ\'da Kaza: Ticari Taksi Ters Döndü

Elazığ'da beton mikseri ile çarpışan ticari taksi ters döndü. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton mikseri ile çarpışan ticari taksi ters döndü. Kazada, taksi sürücüsü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sürücünün tedavisi olay yerine gelen ambulans içerisinde yapıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ