Elazığ\'da Koordinasyon Toplantısı

12.01.2026 19:21
Vali Hatipoğlu, 2025 için 1156 projenin 59 milyar liralık bütçeyle uygulandığını açıkladı.

Elazığ'da 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında düzenlendi.

İl Özel İdaresinde yapılan toplantıda konuşan Vali Hatipoğlu, kentte 2025 yılında 1156 projenin uygulamaya alındığını ve bu projelerin toplam bedelinin 59 milyar 771 milyon lira olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projeler için 12 milyar 451 milyon lira 2025 yılı ödeneğinden, 10 milyar 238 milyon lirası harcama yapılmış olup yıllık harcama oranı yüzde 66,26'dır. İl merkezimizde 481 proje, ilçelerimizde ise 675 proje uygulanmaktadır."

Hatipoğlu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

