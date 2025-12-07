Elazığ\'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarayatik Mahallesi, Börk Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.