Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Tutuklama

Elazığ\'da Silahlı Saldırı: 6 Tutuklama
29.01.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi tutuklandı, saldırı anları kamerada.

ELAZIĞ'da 2 restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ocak'ta İcadiye Mahallesi Sarısaltık Caddesi'nde faaliyet gösteren 2 restorana silahlı saldırı olayına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden suça sürüklenen 2 çocuk tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmanın devamında, suça sürüklenen çocuklara olayda kullanılan silahları temin ederek, azmettirdikleri belirlenen 6 şüpheli de 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak, Nitelikli yağma ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarıldıkları şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan, düzenlenen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Elazığ, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:49
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:01:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Elazığ'da Silahlı Saldırı: 6 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.