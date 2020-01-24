Elazığ'da tarımsal sulama eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.



Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Fırat Üniversitesi (FÜ) DAP Çiftçi Eğitim Merkezinde "Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Temini Projelendirilmesi ve İlkeleri Eğitimi" verildi. Uzmanlar tarafından verilen eğitim 5 gün sürdü. Bugün düzenlenen sertifika törenine DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, bölge illerinden gelen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinin ilgili personelleri katıldı. Konuşmaların ardından kursa katılanlara sertifikaları verildi.



Programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, DAP idaresi Başkanlığı ve Fırat Üniversitesi ile ortak çalışmalar yaptıklarını aktardı.



5 gün süren eğitimlerde katılımcılara, su tasarrufu sağlayarak suyu etkin kullanması, kurulan sulama sistemlerinin bakım ve yönetimi konularında uzman eğiticiler tarafından çeşitli bilgiler verildiğini belirten DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir ise,"Eğitimde ayrıca, suyun tasarruflu kullanılması, sudan maksimum faydanın nasıl sağlanacağına yönelik olarak yapılması gerekenler ve tesislerin uzun yıllar hizmet verebilmesi için alınacak önlemler anlatıldı. Söz konusu teknik eğitimle de, uygulayıcı kuruluşların proje hazırlamakla görevli teknik personelin teknik kapasitelerinin artırılması, projelerin daha hızlı ve doğru biçimde değerlendirilerek nitelikli projelerin hazırlanması ve paydaş kurumların birbirleriyle iletişim-koordinasyonunun sağlanması amaçlandı" dedi.



FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da, eğitimin Fırat Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezinde yapılmasından dolayı ilgililere teşekkür etti. - ELAZIĞ