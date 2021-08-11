Elazığ'da yaralı bulunan iki leylek tedavi altına alındı - Son Dakika

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) kampüsü içerisinde yaralı halde bulunan 2 leylek, üniversite personeli tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

FÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde iki leylek olduğunu gören okul personeli, hayvanları incelediklerinde kanatlarından yaralı oldukları için uçamadıklarını fark etti.

Bitkin vaziyetteki leyleklerle ilgilenerek beslenmelerini sağlayan personeller, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yaralı leylekleri teslim alan yetkililer, tedavilerinin yapılması için veterinere götürdü.

Doktor Öğretim Görevlisi İsmail Baydili, AA muhabirine, sabah saatlerinde okulun bahçesinde gördükleri 2 leyleğin kanatlarından yaralandıklarını ve uçamadıklarını fark ettiklerini belirtti.

Kentte dünden beri sağanakla birlikte kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu ve sürekli şimşek çaktığını, bu nedenle leyleklerin kötü hava şartlarından etkilenmiş olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Baydili, "Olumsuz hava şartlarından dolayı iki leylek kanatlarından hasar görmüş." diye konuştu.