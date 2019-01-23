Elazığ Kadınların Oltu Taşından Ürettiği Gümüş İşlemeli Tespihlere İlgi

Kadınların Oltu taşından ürettiği gümüş işlemeli tespihlere ilgiElazığ Karakoçan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan kuyumculuk teknolojisi kursu atölyesine katılan kadınların, Oltu taşından ürettikleri gümüş işlemeli tespihler ilgi görüyor.

Kadınların Oltu taşından ürettiği gümüş işlemeli tespihlere ilgi



Elazığ Karakoçan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan kuyumculuk teknolojisi kursu atölyesine katılan kadınların, Oltu taşından ürettikleri gümüş işlemeli tespihler ilgi görüyor.



Karakoçan Halk Eğitim Merkezi, kadınların istihdamlarına yönelik 2016 yılında kurduğu kuyumculuk teknoloji kursundaki kadınlar, Oltu taşındın tespih üretiyor. Erzurum'dan getirilen Oltu taşlarını tespihe dönüştüren kadınlar hem ekonomik hem de sanatsal alanda önemli kazanımlar elde ediyor.



Karakoçan Halk Eğitim Merkezi, kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Salih Tamar, kursta 12 kadının yer aldığını dile getirerek, tespih yapılması için tüm malzemeler Halk Eğitim Merkezi tarafından alındığını söyledi. Tamar, Bu bölümü 2016'da açtık. Başlangıçta gümüşçülük üzerinde çalıştık. Bu yıl bir farklılık yapmak istedik, Oltu taşı üzerine gümüş işlemecilik çalışıyoruz. Malzemeyi Oltu taşını Erzurum'dan getiriyoruz. Kursiyerlerimiz Oltu taşını teşbih olarak tornadan geçirip, kesme yarma işlemlerini yapıyor. Bu alanda 12 kursiyerimiz var çalışıyor. Yapılan tespihlerin malzeme masraflarını biz karşılıyoruz. Yapılan teşbihler satılınca ücretini de kurs öğrencilerimize veriyoruz. Kadınlarımız hem maddi alanda destek alıyor, hem de meslek öğreniyorlar dedi.

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