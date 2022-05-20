Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: "Eski Bir Ak Partiliyim, Ama Daha Vermeyeceğim Oyumu, Bizi Kurtarın" - Son Dakika
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Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: "Eski Bir Ak Partiliyim, Ama Daha Vermeyeceğim Oyumu, Bizi Kurtarın"

20.05.2022 15:46

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da esnafı ziyaret etti. Erol’un yolda karşılaştığı yaşlı bir kadın, “Eski bir AK Partili olarak, ama daha vermeyeceğim oyumu, bizi kurtarın” dedi. Bir vatandaş ise hayat pahalılığından yakınarak, “3 bin 500 liraya nasıl Türkiye’de geçim olacak? Çocuğum üniversiteyi bitirmiş, 25-26 yaşında. Kaç lira ona harçlık vereceksin ki idare edecek” diye konuştu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da esnafı ziyaret etti. Erol'un yolda karşılaştığı yaşlı bir kadın, "Eski bir AK Partili olarak, ama daha vermeyeceğim oyumu, bizi kurtarın" dedi. Bir vatandaş ise hayat pahalılığından yakınarak, "3 bin 500 liraya nasıl Türkiye'de geçim olacak? Çocuğum üniversiteyi bitirmiş, 25-26 yaşında. Kaç lira ona harçlık vereceksin ki idare edecek" diye konuştu.

Gürsel Erol, seçim bölgesi olan Elazığ'da esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Erol'un yolda karşılaştığı yaşlı bir kadın, "Bizi kurtarın lütfen. Bakın eski bir AK Partili olarak, ama daha vermeyeceğim oyumu, kurtarın bizi" dedi.

Erol'un ziyaret ettiği bir kahvehanedeki vatandaşlardan biri ise hayat pahalılığından yakınarak, "3 bin 500 liraya nasıl Türkiye'de geçim olacak? Bir talebe okutsan, İstanbul'a göndersen 500 milyon (500 lirayı kastediyor). Çocuğum üniversiteyi bitirmiş, 25-26 yaşında. Kaç lira ona harçlık vereceksin ki idare edecek" diye konuştu.

Bir esnaf da "Ben asıl sağ görüşlüyüm. Ama size destek olacağım inşallah. Sağ partiliyim dediğim, Tayyip Erdoğancı değilim, Demokrat Partiliyim" dedi.

Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: Eski Bir Ak Partiliyim, Ama Daha Vermeyeceğim Oyumu, Bizi Kurtarın
Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: Eski Bir Ak Partiliyim, Ama Daha Vermeyeceğim Oyumu, Bizi Kurtarın
Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: Eski Bir Ak Partiliyim, Ama Daha Vermeyeceğim Oyumu, Bizi Kurtarın
Elazığlı Vatandaştan Gürsel Erol'a: Eski Bir Ak Partiliyim, Ama Daha Vermeyeceğim Oyumu, Bizi Kurtarın

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Erol, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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