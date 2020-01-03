Elbistan'da "İlk Elbiseleriniz Bizden Olsun Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elbistan'da 'İlk Elbiseleriniz Bizden Olsun Projesi' - Son Dakika

Elbistan'da "İlk Elbiseleriniz Bizden Olsun Projesi"

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerlerin "İlk Elbiseleriniz Bizden Olsun" adlı projesiyle hazırladıkları yeni doğan setleri doğum yapan kadınlara hediye edildi.

Elbistan'da

Kahramanmaraş'ta Elbistan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerlerin "İlk Elbiseleriniz Bizden Olsun" adlı projesiyle hazırladıkları yeni doğan setleri doğum yapan kadınlara hediye edildi.

Toplam 15 usta öğretici ile 180 kursiyerin katıldığı projede elde edilen 570 bebek seti, Kaymakam Özkan Demir, Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım ile ilçe protokolü ve projeye katılan kursiyerlerin de katılımı ile Elbistan Devlet Hastanesi yeni doğan bölümünde annelere hediye edildi.

Sette, bebek giysisi, battaniye, zıbın, bez bebek gibi eşyalar yer aldı.

Kaymakam Özkan Demir, yaptığı açıklamada, projenin dayanışma duygularını geliştirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Projeden destek veren herkese teşekkür eden Demir, çalışmanın annelere yakışacak düzeyde olduğunu söyledi.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ise önemli bir farkındalık projesinin ortaya konduğunu beliretek, emeği geçenleri kutladı.

Projenin örneklerini yurt dışında bazı bölgelerde gördüğünü dile getiren Yasım, "Kendi ülkemde ve başhekimliğini yaptığım bir hastanede de yapılması beni gerçekten çok sevindirdi. Usta öğreticilerin kursiyerlerle beraber yaptıkları bu ürünler, bu çalışmalar yeni doğan yavrularımızın belki ömürleri boyunca saklayacakları birer hediye olacak. Ellerine sağlık, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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