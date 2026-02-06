Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki deprem anı hastane kamerasında

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7,6 büyüklüğündeki deprem anı ve sonrasının yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin en büyük hasar verdiği yerlerden biri de Malatya oldu.

Söz konusu tarihte Elbistan ilçesi merkezli 13,24'de yaşanan deprem, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 7,6 büyüklüğündeki depremle hastanedeki yüzlerce kişinin can havliyle binadan dışarı kaçma anları yer alıyor.

Kimi hastaların sedyelerle, kimisinin tekerlekli sandalyeyle, kimisinin serumla dışarı çıktığı hastaneden bir kadının da emekleyerek çıkması dikkati çekiyor.

Yürümekte zorluk çekenlerin birbirine yardım ettiği gözlenen görüntülerde, karlı ve soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşların battaniye dağıttığı görülüyor.

Görüntülerde, 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından hastaneye girmek isteyen bazı kişilerin yaşanan artçılarla korkup kaçtığı anlar da yer alıyor.