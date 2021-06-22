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Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor

22.06.2021 14:15
Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor, System.String[]

Adı türkülere konu olan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kirazda bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleniyor.

Adı türkülere konu olan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kirazda bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleniyor.

Kirazı, "Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan Eldivan'da, sanayi tipi kiraz hasat edilmeye başlandı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, AA muhabirine, bu sene sulamanın olmaması ve yağışların geç başlaması nedeniyle kirazların yeterince büyüyemediğini söyledi.

Eldivan'da yetişen kirazların aromasının çok güzel olduğunu ifade eden Karatatar, "Bizim ilçemiz ormanın eteğinde kurulmuş bir ilçe. Havası, suyu temiz, toprağı temiz kirlenmemiş, bakir toprak. Bakir olmasının meyveye etkisi oluyor. Gelen lezzetine bakıyor, 'bu kiraz güzel' diyor. Gelen misafirlerimizin övgüyle bahsetmesinin sebebi Çankırı çevresinde de bizim kadar bol kiraz üretilmiyor onun için dikkati çekiyor." diye konuştu.

Eldivan'da geçen sene rekoltenin daha iyi olduğunu belirten Karatatar, "Eldivan'da sanayi tipi kirazda yaklaşık 200 ton civarında, toplamda 400 ton civarında rekolte bekleniyor. Kiraz gittikçe azalıyor. Eldivan'da genç nüfus bu işle uğraşmıyor. Daha çok yaşlı nüfus bu işle uğraşıyor." dedi.

İlçede üretilen kirazın yüzde 50'den fazlasının ihraç edildiğini dile getiren Karatatar, şunları kaydetti:

"Sanayide kullanılan, sapı kopartılan kiraz. Ondan sonra alkol içinde ya da çeşitli şekillerde muhafaza edilip yurt dışına gönderiliyor. Yurt dışında meyveli, likörlü çikolata yapımında kullanılıyor. Fabrikanın biri kirazın suyunu çıkarıyor, bu suyu diğer meyve sularıyla karıştırıp konsantre meyve suyu halinde ihraç ediyor. Eldivan kirazının yüzde 50-60'ı yurt dışına gidiyor. Geri kalanı sofralarda tüketiliyor."

Eldivan kirazının değeri artırılacak

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı da ilçede hasat edilen sanayi tipi kirazların satılmaya başlandığını söyledi.

Lafcı, Eldivan kirazının değerini artırmak için çalıştıklarını, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Kiraz Üreticileri Birliği yöneticileriyle yapılan çalışmada, ilçede yetişen kirazın ülkedeki birçok yerle aynı döneme denk geldiğini tespit ettiklerini anlattı.

"Yani kirazın çok olduğu zaman Eldivan'da kiraz olgunlaşıyor." diyen Lafcı, şunları ifade etti:

"Bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bizim İldivan Yaylamız var. İldivan Yaylamızın rakımı yüksek olduğu için kirazımızın olgunlaşma zamanı yaklaşık bir ay daha geriden oluyor. Biz de buradaki Fidanlık Müdürlüğüne ait Orman İşletmesinin fidanlık tesisini tahsis ettirdik belediyemize. Burada pazar değeri yüksek, ihracata uygun kirazları ekeceğiz. Burada örnek bir bahçe yapacağız ve bu bahçeden aldığımız ürünleri tamamen ihracat için değerlendireceğiz. Bu sayede hem vatandaşlarımıza örnek olmuş olacağız hem de kirazımızın değerini artıracağız. Vatandaşlarımız da bahçelerini ihracata yönelik kirazları ağırlık kazanacak şekilde değiştirmeye başlarsa önümüzdeki 5-6 yıl içinde Eldivan'ın kirazı inşallah daha da üst seviyelere çıkacak. Maddi açıdan da daha fazla gelir elde edilecektir diye umut ediyoruz."

Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor
Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor

Hisarcık, Eldivan, Çankırı, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eldivan kirazında 400 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika


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