Elektrik Faturalarına 6 Çeşit Bedel Yansıtılıyor

Vatandaşların ödediği elektrik, su, doğalgaz faturalarında atık su, dağıtım, bağlantı, güvence, okuma, açma-kapama, TRT gibi pek çok kalem yer alıyor. Ödenen her faturada en az 2-3 kalem de 'bedel' ücreti bulunuyor. Telefonlar için de 'telsiz kullanım bedeli' ödeniyor. Su faturalarında 3 çeşit, elektrik faturalarında ise 6 çeşit bedel var. Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan 'ın haberine göre, su tüketim bedeli, atık su bedeli, dağıtım bedeli, bağlantı bedeli, güvence bedeli, okuma bedeli, açma kapama bedeli, TRT bedeli gibi kalemlerle birlikte hayatımız 'bedel' oldu.Faturaları kabartan bedellere son olarak 'poşet bedeli' de eklendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren her poşet için 25 kuruş 'poşet bedeli' ödemeye başladık. Telefonlar için de yıllardır 'telsiz kullanım bedeli' ödüyoruz. Su faturalarında 3 çeşit, elektrik faturalarında ise 6 çeşit bedel var.Vatandaşların faturalarına yansıtılan bazı 'bedeller' şöyle:Elektrik faturası: Elektrik faturalarında, elektriğin santrallerdeki üretim maliyetine denk gelen elektrik birim enerji fiyatının dışında dağıtım bedeli, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 'nun gelirlerinin büyük bir kalemini oluşturan TRT bedeli, gelirin belediyelere aktarıldığı belediye tüketim bedeli, sayaç okuma bedeli, açma-kapama bedeli ve sayaç bedeli yer alıyor.Doğalgaz faturası: Doğalgaz faturalarında ise abone bağlantı bedeli, doğalgazı kullanıma kapanan abonelerden alınan kesme-açma bedeli, sayaç bakım ve kalibrasyon bedeli, usulsüz kullanım bedeli, tüketicinin borcunu ödememe riskine karşı bir kereye mahsus güvence bedeli var.Su faturası: Su faturalarında da vatandaş tam 3 farklı bedel ödüyor. Bunlar arasında bakım bedeli, sayaç okuma bedeli ve çevre tüketim bedeli bulunuyor.Telefon ve uçak: Vatandaşlar telekomünikasyon hizmeti için telsiz kullanım bedeli ödüyor. Seyahatte havayolunu tercih edenler de uçak bilet fiyatları içinde havaalanı vergisi ve hizmet bedeli ödüyor. Ev telefonu ve interneti borcundan dolayı kapatıldıktan sonra tekrar hizmete açılan kullanıcılar da 25 TL açma bedeli ödüyor.