Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar

28.04.2022 15:39

Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılar av yasağına rağmen katliam yaptılar Isparta Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam yapan kaçak avcılar yakalanacaklarını anlayınca elektroşok ile yakaladıkları 200 kilogram sazan balığını...

Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar

Eğirdir Gölü'nde kaçak avcılar av yasağına rağmen katliam yaptılar

ISPARTA - Isparta Eğirdir Gölü'nde av yasağına rağmen katliam yapan kaçak avcılar yakalanacaklarını anlayınca elektroşok ile yakaladıkları 200 kilogram sazan balığını bırakıp kaçtı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Eğirdir Gölü kıyı şeridinde karadan yapılan denetimlerde, elektroşokla avlanmış olan 200 kg sazan balığı, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzunluğunda 1 adet ığrıp ve 100 metre uzatma ağı ele geçirildi. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığının destekleriyle Eğirdir Gölü kıyı şeridinde karadan yapılan denetimlerde, elektroşokla avlanmış olan 200 kg sazan balığına, kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzunluğunda 1 adet ığrıpa ve 100 metre uzatma ağına 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu" gereği el konuldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada "Üreme döneminde yer alan balıkların katliamlarına sebebiyet veren bu kaçak avcılık girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar
Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar
Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar
Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar

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Hisarcık, Isparta, Katliam, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar - Son Dakika


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