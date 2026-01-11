Elif Esmira Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Spor

Elif Esmira Avrupa Şampiyonu

11.01.2026 11:31
15 yaşındaki Elif Esmira Özdirim, Avrupa'da ilk sıraya yükseldi ve milli takıma girdi.

İzmir'de 5 yıl önce tekvandoya başlayan 15 yaşındaki milli sporcu Elif Esmira Özdirim, geçen yıl Türkiye ve Avrupa'da çıktığı tüm müsabakaları kazanarak Avrupa sıralamasında ilk sıraya yükseldi. Başarılı sporcu, bu yıl milli takıma girerek yeniden Avrupa ve dünya şampiyonluklarını kazanmayı hedefliyor.

Kentte 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başlayan Elif Esmira, 5 yılda kendinden büyük milli sporcularla antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandı.

Geçen yıl mart ayında Türkiye şampiyonu olan Elif Esmira, 6-8 Kasım tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birinci oldu.

Sırbistan'da gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Grand Prix yarı finalinde de şampiyon olan Elif Esmira, turnuvanın Bosna Hersek'te gerçekleştirilen finalinden de şampiyonlukla döndü.

Türkiye ve Avrupa'da çıktığı tüm müsabakaları kazanan Elif Esmira, Avrupa'nın en iyi tekvandocularının yer aldığı listede ilk sıraya yükseldi.

"Ailem bu süreçte bana çok fazla motivasyon kaynağı oldu"

Elif Esmira Özdirim, AA muhabirine, mücadeleci yapısı ve bireysel sporlara ilgisinden dolayı 10 yaşında tekvandoya başladığını söyledi.

İlk olarak İzmir'de şampiyonalara katılıp dereceler elde ettiğini anlatan Elif, daha sonra Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda birincilikler elde ettiğini bildirdi.

Avrupa şampiyonluğuna ulaşmadan aylar öncesinde antrenörünün kendisini, 'Sen zaten Avrupa şampiyonusun' diyerek motive ettiğini belirten Elif, "Avrupa'nın tüm ülkelerinden rakipler vardı. Avrupa şampiyonluğu için 5 maç yaparak finale kadar ilerleyip şampiyon oldum." dedi.

Elif, en büyük hedefinin 2032 olimpiyatları olduğunu ifade ederek, "Bu yıl milli takıma girip yeniden Avrupa ve dünya şampiyonluklarını kazanmak istiyorum. Ailem bu süreçte bana çok fazla motivasyon kaynağı oldu. Beni hep desteklediler. Hep devam etmem için çok teşvik ettiler." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Türkiye'de yenilmedi

Elif Esmira Özdirim'in antrenörü Serkan Tok da öğrencisinin 18 milli sporcuyla aynı ortamda antrenman yaparak şampiyonluklara ulaştığını söyledi.

Sporcusuna çok güvendiğini anlatan Tok, şöyle devam etti:

"Esmira'ya 'Sen bir Avrupa şampiyonu gibi yaşa, her antrenmandan çıkarken kendine bunu hatırlat' dedim. Avrupa şampiyonu olduğunda 'Hocam demiştiniz ve şampiyon oldum' dedi. Bu sadece böyle 1 yılda kazandığımız bir şey değil. Aslında 4-5 yıllık emeğinin sonucunda çıkmış bir şey. Avrupa Şampiyonası finalinde yendiğimiz rakibimiz Yunan'ı, Avrupa'nın en büyük organizasyonlarından biri sayılan Grand Prix organizasyonunda da yendik. Gran Prix 2 seviyede yapıldı yarı final ve final olarak. Esmira her ikisinde de şampiyon oldu. Şu anda Avrupa'da ve Türkiye'de yenilmeyen bir sporcu. Sıralamalarda da Avrupa'nın birinci sırasında. Bu sıralamalar tek bir turnuvadan dolayı belirlenmiyor, tüm turnuvalara bakılarak yapılıyor."

Tok, aynı başarıyı sürdürerek şampiyonluklar elde etme için çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor

