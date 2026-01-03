Elif Kumal'ı Bulmak İçin 7. Gün - Son Dakika
Elif Kumal'ı Bulmak İçin 7. Gün

03.01.2026 16:20
Balıkesir Erdek'te kaybolan Elif Kumal için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 7 gündür kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana devletin tüm imkanlarının seferber edildiği çalışmalarda, ekipler hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde görev yapıyor. Elif Kumal'ın kullandığı yastık kılığı arama kurtarma köpeği Rita'ya koklatılarak arama çalışması yapılıyor.

Arama çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Erdek Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Elif kardeşimizden bir haber alabilmek için, olayın meydana geldiği günden bu yana devletimiz tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de İlçe Jandarma Komutanlığı'nda, Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda, Vali Yardımcımızın başkanlığında; Alay Komutanımız, emniyet birimlerimizin temsilcileri, çevre illerden gelen temsilciler ve AFAD Başkanımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik.

Şimdiye kadar yapılan çalışmaları yeniden gözden geçirdik. Bundan sonra atılacak adımlara ilişkin hareket tarzını da tekrar belirledik. Bugün 430'un üzerinde personelle arama tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bugün, ilk günkü hassasiyetle muhtarlarımızı yeniden harekete geçirdik. Arama yapılan tüm alanlar tekrar elden geçiriliyor. Köylerimizden gönüllülerle birlikte bu çalışmalara hem su altı aramaları hem de havadan yürütülen faaliyetlerle devam ediliyor. İHA'larımız, helikopter desteğimiz ve drone'larla arama çalışmalarımız bugün de sürecek. Elif kızımızdan inşallah olumlu ve sevindirici bir haber alıncaya kadar bu çalışmalar sonlanmayacak. İlginiz için teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu çalışmaları kamuoyuna yansıtmanız bizim için çok kıymetli. Bir iz olduğunda hem ailemizle hem de sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağız. Merak etmeyin."

Köpekli timler devrede

Arama faaliyetleri kapsamında iz sürme köpekleri de çalışmalara dahil edildi. Elif Kumal'a ait olduğu değerlendirilen bir yastık kılıfı, Rita isimli iz takip köpeğine koklatıldı. Elde edilen koku örneği ayrıca 7 iz sürücü köpeğe daha verilerek, farklı güzergahlarda arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belirlenen bölgelerde köpekli timlerin yanı sıra karadan yürütülen taramalar ve havadan sürdürülen keşif faaliyetleriyle, Elif Kumal'a ulaşılabilmesi için tüm ihtimaller değerlendirilerek çalışmalar devam ediyor.

Elif Kumal'ın kaybolmasının ardından bölgede AFAD, jandarma, emniyet, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle geniş çaplı bir arama başlatılmıştı. Zorlu arazi şartları nedeniyle ATV araçları, su altı arama sistemleri, İHA'lar, helikopter ve dronelar devreye alınırken, Kapıdağ Yarımadası'ndaki çok sayıda nokta tek tek tarandı. Arama çalışmaları 7'nci gününde de aralıksız sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Erdek, Doğa, Son Dakika

