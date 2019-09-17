Son Dakika Haberleri: Elif Şafak'ın son romanı ile ilgili 'intihal' iddialarına Doğan Kitap'tan kınama
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Elif Şafak'ın son romanı ile ilgili 'intihal' iddialarına Doğan Kitap'tan kınama

50 dakika önce

Elif Şafak’ın son romanı '10 Dakika 38 Saniye' hakkında sosyal medyada çıkan "intihal" iddialarına yayıncı Doğan Kitap'tan kınama geldi.

Elif Şafak'ın son romanı ile ilgili 'intihal' iddialarına Doğan Kitap'tan kınama, System.String[]

Elif Şafak'ın son romanı '10 Dakika 38 Saniye' hakkında sosyal medyada çıkan "intihal" iddialarına yayıncı Doğan Kitap'tan kınama geldi.


Yayınevi, romanın intihal tespit edildiği gerekçesi ile Manchester Edebiyat Festivali'nden ve Booker Edebiyat Ödülleri'nden atıldığı iddiaları için "Bu iftiralar baştan aşağı yalandır. Asılsız olduğu aşikar olan bu iftiralar, edebiyat dünyası için ancak gülünç olabilecek seviyededir." dedi.

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Elif Şafak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:45 
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