Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi

29.05.2022 19:15

Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi Kazaya sebep olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, ikamet ettikleri mahallede düzenlenen cenaze töreni ile...

Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazaya sebep olan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi, ikamet ettikleri mahallede düzenlenen cenaze töreni ile gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan kazaya karışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı trafik kazası Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. 16 yaşında ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı Opel marka otomobil ile İbrahim Öztürkidaresindeki 48 F 3119 plakalı Fiat marka otomobilin çarpışmasın sonucu 48 F 3119 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İzzet İyli(51), Mehmet Yılmaz(58), Emir Öztürkve Burakcan Öztürkolay yerinde yaşamını yitirmişti. Elim kazada yaşamını yitiren 4 kişi için, ikamet ettikleri Kula ilçesine bağlı Konurca Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazında elim kazaya kurban giden 4 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elim kazada yaşamını yitiren 4 kişinin ailesi ve yakınları, cenaze sırasında güçlükle ayakta durdu.

Konurca Yayla Mahalle camiinde düzenlenen cenaze namazına, Kaymakam Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Paabıyık, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, mahalleli vatandaşlar ve yaşamını yitiren 4 kişinin yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Ehliyetsiz genç sürücü tutuklandı

Öte yandan kazaya sebep olan ve yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 16 yaşındaki H.Y., Alaşehir'de tedavisinin tamamlanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından Kula Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılan H.Y., tutuklu yargılanmak üzere İzmir Çocuk Cezaevine gönderildi.

Ayrıca kazada ağır yaralanan 48 F 3119 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Öztürk(31), Salihli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Öztürk'ün hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin bir süre devam edeceği öğrenildi.

Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi
Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada ölen 4 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
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