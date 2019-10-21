Eljif Elmas'tan Gözlerin Pasını Silen Hareketler

İtalya Serie A ekiplerinden SSC Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, takımının ligde 6. hafta mücadelesinde Brescia'yı evinde 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 75. dakikada oyuna dahil oldu. 90+7. dakikadaki korner pozisyonunda Mertens ile paslaşan Elmas, korner bayrağından şık çalımlarla getirdiği pozisyonda harika bir gol atmaya çok yaklaşırken futbolseverlerin adeta gözünün pasını sildi.