Son Dakika Haberleri: Eljif Elmas'tan Gözlerin Pasını Silen Hareketler
Son Dakika Spor Eljif Elmas'tan Gözlerin Pasını Silen Hareketler

Eljif Elmas'tan Gözlerin Pasını Silen Hareketler

51 dakika önce

İtalya Serie A ekiplerinden SSC Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, takımının ligde 6. hafta mücadelesinde Brescia'yı evinde 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 75. dakikada oyuna dahil oldu. 90+7. dakikadaki korner pozisyonunda Mertens ile paslaşan Elmas, korner bayrağından şık çalımlarla getirdiği pozisyonda harika bir gol atmaya çok yaklaşırken futbolseverlerin adeta gözünün pasını sildi.

İtalya Serie A ekiplerinden SSC Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, takımının ligde 6. hafta mücadelesinde Brescia'yı evinde 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 75. dakikada oyuna dahil oldu. 90+7. dakikadaki korner pozisyonunda Mertens ile paslaşan Elmas, korner bayrağından şık çalımlarla getirdiği pozisyonda harika bir gol atmaya çok yaklaşırken futbolseverlerin adeta gözünün pasını sildi.

Eljif Elmas'tan Gözlerin Pasını Silen Hareketler

İtalya Serie A, Değerli Taş, Napoli, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29 
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